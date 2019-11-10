الباقورة والغمر تعودان للسيادة الأردنية.. فما قصتهما؟ ‎

عادت أراضي الباقورة والغمر اليوم الأحد إلى السيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى الأردن العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، اللذين سمحا لإسرائيل باستخدامهما طيلة 25 عامًا دون مقابل.

وبحسب ملاحق المعاهدة، أعطى الأردن حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة ربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيًا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

لكن الأردن قرر العام الماضي استعادة هذه الأراضي، وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أبلغت المملكة الحكومة الإسرائيلية أنها قررت عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر، حيث أبلغ الأردن الجانب الإسرائيلي أنه اعتبارًا من الأحد، سيمنع المزارعون الإسرائيليون من دخول الباقورة والغمر.

ورفض الأردن طلب تمديد فترة التأجير 6 أشهر إضافية بعد انتهاء الفترة، بحسب ما ذكرت القناة ”13“ الإسرائيلية، في الوقت الذي يستطيع فيه أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر، بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الأردنية المعنية، كونها منطقة حدودية.

وغرد الملك حينها، قائلًا ”لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين“.

وحول تعويض الحكومة الأردنية المزارعين الإسرائيليين مقابل محاصيلهم المزروعة في الأرض، أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، أن الحكومة الأردنية ستدفع التعويضات للمزارعين الإسرائيليين، وفق ما أورد موقع القناة ”13“ الإسرائيلية.

وتقع الباقورة التي احتلتها إسرائيل في 1950، شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 6 آلاف متر مربع، أما الغمر التي احتلتها إسرائيل في 1967، فتقع في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة وتبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف متر مربع.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأردنية في بيان صدر عنها، أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل بشأن المنطقتين.

في حين، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن الحكومة الأردنية ستنظم جولة لوسائل الإعلام في المنطقة.