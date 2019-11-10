برلماني أردني يطالب الحكومة برفض الضغوط الأمريكية لتسليم أحلام التميمي

طالب رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، يحيى السعود، حكومة بلاده بعدم الانصياع لأي ضغوطات أمريكية تطالب بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

جاء ذلك وسط تقارير تتحدث عن توتر بين واشنطن وعمان؛ لرفض تسليم التميمي للسلطات الأمريكية.

وأضاف السعود ”الحكومة الأردنية يجب أن تحافظ على رعاياها، ولا يجوز لأمريكا أن تمارس دور الشرطي الدولي، وعلى الأردن أن ينحاز إلى معسكر السلام لا لمعسكر الظلام“.

وقال ”أعتقد من وجهة نظري ومن وجهة نظر الشارع الأردني، أن الولايات المتحدة شريك في الاحتلال، من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها“.

وبين البرلماني الأردني أن ”أحلام تمت محاكمتها وأفرج عنها، فلا يجوز محاكمتها مرتين، علماً أنها لم ترتكب جريمة، وما قامت به حق في الدفاع عن وطنها“.

وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، صادقت أواخر أذار/ مارس 2017،على قرار لمحكمة استئناف عمان يقضي برفض طلب واشنطن تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة بالتورط في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في العام 2001.

وقضت التميمي في السجون الإسرائيلية عشر سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن 16 عامًا بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة ”حماس“ في مطعم سبارو في القدس الغربية، في آب/ أغسطس 2001، قتل فيها 15 شخصًا وجرح 122 آخرون.

وأفرجت إسرائيل عن التميمي وسلمتها إلى الأردن عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة ”حماس“.

والتميمي صحافية فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية وهي من مواليد مدينة الزرقاء (وسط المملكة) عام 1980، وعادت إلى فلسطين مع أهلها بعد أنْ أنهت دراسة المرحلة الثانوية في الأردن، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية.