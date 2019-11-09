إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

أُصيب فلسطينيان اثنان، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) إن ”طواقمها قدمت العلاج الاولي لاصابتين خلال مواجهات في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وجاري تحويلهما للمستشفى“، دون ان تشير الى طبيعة الاصابتين.

بدوره أفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في منشور على صفحته في ”فيسبوك“ بأن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين في بلدة العيسوية، بمساعدة الكلاب البوليسية، كما أطلقت نحوهم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأشار المركز إلى أنّ أحد المصابين، الناشط محمد أبو الحمص، وقد أصيب خلال محاولته توثيق اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان بلدة العيسوية، فيما لم يقدم المركز معلومات عن المصاب الثاني.