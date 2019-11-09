العراق.. عودة خدمة الإنترنت بعد 5 أيام من انقطاعها

أعادت السلطات العراقية، ظهر اليوم السبت، خدمة الإنترنت إلى جميع محافظات البلاد، بعد يومين من انقطاعها.

وعادت خدمة الإنترنت، لكنها ما زالت ضعيفة جدًا ومتقطعة، بالإضافة إلى حظر أغلب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقطعت خدمة الإنترنت بشكل تام عن العاصمة بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الإثنين/ الثلاثاء الأسبوع الماضي.

ودافع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قرار حكومته بقطع الإنترنت عن عموم البلاد خصوصًا المناطق التي تشهد احتجاجات سلمية منذ نحو 40 يومًا، مؤكدًا أن ”هذا القرار يهدف إلى منع الترويج للعنف والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة“.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 280 قتيلًا على الأقل فضلًا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.