البرهان: السودان يمر بمرحلة حرجة وينبغي دعم الحكومة الانتقالية ‎

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن ”السودان يمر بمرحلة حرجة جدًا“، داعيًا إلى ”دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز المرحلة الراهنة“.

جاء ذلك خلال خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي من مدينة شندي بولاية نهر النيل، خلال تسلم البرهان وثيقة صلح قبلي، بحضور وزراء من الحكومة الانتقالية.

وأضاف البرهان: ”لدينا مشاكل في الوقود والخبز وفي كل شيء، لا بد أن نعمل سويًا بيد واحدة وبقلب واحد، وما عندنا هم غير إخراج السودان من مشاكله“.

ودعا البرهان الشعب السوداني إلى مساندة الحكومة الانتقالية، ومحاربة مهربي الوقود والدقيق بقوله: ”لجان الأحياء لها دور كبير في مراقبة حصص الخبز والوقود، أي زول (شخص) ما عنده خير لا بد أن تقفوا ضده، لنحمي الثورة”.

وتابع: ”نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جدًا، ونفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي.“

وحكومة عبدالله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودانيون صعوبات اقتصادية عديدة، وثمة صفوف سيارات مكتظة أمام محطات الوقود بسبب نقصه، وكذلك صفوف للحصول على الخبز في بعض الولايات، بينما انفرجت الأزمة نسبيًا في الخرطوم، ويسجل الجنيه هبوطًا مستمرًا أمام الدولار، حيث بلغ سعره في تداولات الأسواق الموازية (غير الرسمية) 80 جنيهًا.