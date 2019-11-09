صحف عالمية: أردوغان يرفض الانسحاب من سوريا .. وسمير جعجع ينتقد مسؤولي لبنان

سلطت الصحف العالمية، اليوم السبت، الضوء على العديد من الملفات المهمة، وركزت بعض الصحف البارزة مثل ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، على حادث دهس مدرعة تركية لمتظاهر سوري بينما كانت تجري الدوريات المشتركة مع روسيا، في صدام أسفر عن 10 إصابات وحالة وفاة على الجانب السوري.

وتناولت صحيفة ”حريت ديلي“ التركية، تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد أن الجيش التركي لن ينسحب من سوريا حتى ترحل الأطراف الأجنبية الأخرى كلها من البلد، مشيرًا إلى أن تركيا أكثر اهتمامًا بتوحيد سوريا مرة أخرى بسبب الحدود المشتركة بين البلدين.

قتل علني

تناولت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، حادثة مقتل متظاهر سوري، أمس الجمعة، بعد أن دهسته مركبة عسكرية تركية أثناء مرورها وسط حشد غاضب من المتظاهرين، والقوات الكردية، ومجموعة حقوقية تراقب الحرب في سوريا.

ويعارض العديد من السكان الأكراد في المنطقة الغزو التركي والدوريات التي يقولون إنها تصل إلى حد التطهير العرقي للمناطق الحدودية التي يقطنها الأكراد.

ووفقًا للتقارير، كان الرجل الذي قُتل، أمس الجمعة، من بين مجموعة من السكان الذين ألقوا بالحجارة على قافلة روسية-تركية، ما دفع القوات التركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وبحسب مركز ”روجافا“ للمعلومات – وهو مجموعة ناشطة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد – فقد تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى. وتعكس حالة الوفاة الوضع المعقد شمال سوريا في أعقاب قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من الحدود التركية، والذي أعقب الغزو التركي، وعقب اتفاق بين تركيا وروسيا للقيام بدوريات مشتركة في قطاع شمال شرق سوريا على طول الحدود التركية.

استمرار ”نبع السلام“

ركزت صحيفة ”حريت ديلي“ التركية على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي تفيد بأن الجيش التركي لن يغادر سوريا قبل أن ترحل قوات الدول الأخرى من البلد الذي مزقته الحرب، مؤكدًا أن تركيا تواجه مخاطر أمنية أيضًا بسبب الحدود المشتركة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، في طريق عودته من المجر عندما سُئل عما إذا كانت عملية ”نبع السلام“ التركية ستستمر:“لن نغادر قبل أن يغادر آخر إرهابي المنطقة، وهذا هو أحد أبعاد القضية، ولن نرحل قبل أن تغادر البلدان الأخرى، فنحن نؤيد وحدة سوريا وتضامنها، ولا نريد انقسامها. وإذا كانت الدول الأخرى المنتشرة هناك تدافع أيضًا عن وحدة سوريا، يتعيّن عليهم إثبات ذلك“، مشيرًا إلى أن الدول الأخرى مثل: إيران، وروسيا، والولايات المتحدة، لا تتشارك الحدود مع سوريا.

وأضاف:“ستحافظ تركيا على موقفها بموجب السلطة التي ينص عليها اتفاق أضنة، ما لم يتم تطهير المنظمات الإرهابية“، في إشارة إلى اتفاق أمني مع سوريا تعتبره أنقرة مصدرًا للشرعية لغزوها سوريا.

اضطرابات اجتماعية

وسلطت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية الضوء على أقوال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس الجمعة، بأن زعماء لبنان يبدون وكأنهم ”على كوكب آخر“، إذ لا توجد دلائل على تشكيل حكومة جديدة رغم الأزمة الاقتصادية، محذرًا من الاضطرابات الاجتماعية في حالة نقص السلع الأساسية.

وأكد جعجع أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مختصة مستقلة عن الأحزاب السياسية، كما طالب المتظاهرون الذين كانوا يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة، وأشار إلى أن النواب يتصرفون وكأن شيئًا لم يتغير منذ أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد في 17 أكتوبر.

وقال جعجع خلال مقابلة عبر الهاتف:“كل ساعة نسمع عن أزمة على الأبواب، سواء أكانت متعلقة بالبنزين أم الطحين أم الدواء، وكل شيء ينهار من حولنا، والمسؤولون على كوكب آخر، ويأخذون وقتهم“.

استهداف قاعدة أمريكية في العراق

وركزت شبكة ”رووداو“ على تقارير سقوط 17 صاروخًا على قاعدة ”القيارة“ في العراق، التي تضم قوات أمريكية، أمس الجمعة، على الرغم من عدم إحداثها أضرارًا أو إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانها:“تم إطلاق 17 صاروخًا على قيادة القيارة في محافظة نينوى دون التسبب في إصابات أو خسائر مادية، وبدأت قوات الأمن المحلية البحث عن الإرهابيين في المنطقة“.

وأكد صالح الجبوري، مدير ناحية القيارة التي تقع على بعد 300 كلم إلى شمال بغداد، وقوع الحادثة، وقال إن 7 من الصواريخ انفجرت في الهواء، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.