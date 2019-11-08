السودان يحتاج 5 مليارات دولار لتفادي انهيار الاقتصاد

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن بلاده تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير.

وأشار وزير المالية في الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في شهر أغسطس/آب، إلى أن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.

ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في عام 2011.

وأوضح الوزير أن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65% من شعبه، البالغ تعداده 44 مليونًا، يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.