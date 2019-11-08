الأمن الأردني يقرر إحالة منفذ ”اعتداء جرش“ إلى محكمة أمن الدولة

أفاد مصدر أمني أردني، اليوم الجمعة، بأن التحقيقات مستمرة مع الشاب الأردني من أصل فلسطيني، الذي طعن 8 أشخاص، بينهم 3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن، يوم الأربعاء الماضي، وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر، إن ”التحقيقات مستمرة مع مصطفى أبو رويس (22 عامًا)، مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش“، الواقعة على بعد 51 كم، شمال عمان.

وأضاف أنه ”من المقرر إحالة الموقوف إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، خلال أيام؛ لاستجوابه من قِبَله وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له“، مشيرًا إلى أن ”التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي“ بدون إعطاء مزيد من التوضيح.

وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم ”سوف“ للاجئين الفلسطينيين في جرش، الذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش.

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم أبو رويس سياحًا في منطقة جرش الأثرية بسكين، فأصاب 8 أشخاص بجروح، بينهم 3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، و4 أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

ونقل المصابون إلى مستشفى جرش الحكومي، قبل نقل سائحة مكسيكية- كانت حالتها خطرة- والدليل السياحي إلى مدينة الحسين الطبية في عمان بمروحية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ عن السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر قوله، إن المصابة السويسرية ”تتعافى وستكون قادرة على المغادرة إلى سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة“، مضيفًا أنه ”تم الاعتناء بها طبيًا وصحتها في حالة مستقرة“.

وذكرت الوكالة أيضًا، أن سفير المكسيك في عمّان روبيرتو رودريغيز، زار يوم أمس الخميس مصابي الحادثة، مؤكدًا أنها ”حادثة فردية“، وأن المصابين المكسيكيين الثلاثة ”حالتهم العامة مستقرة“.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارًا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويًا.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي، الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقوم نحو 5 ملايين سائح سنويًا بزيارة عشرات المواقع السياحية في الأردن، أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس، حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون.

وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي إلى نحو 5 مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.