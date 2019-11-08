داخلية غزة: إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين لمصر

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الجمعة، إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

وقالت الداخلية في بيان ”أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة فجر الجمعة، وقد وقع تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مسلحين“.

ولم توضح الداخلية هوية المسلحين، لكنها قالت إن ”القوات تمكنت من اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم“.

ولفتت إلى إحالة المضبوطين الثلاثة إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، ومازالت قوات الأمن الوطني تجري عملية تمشيط على طول الحدود الجنوبية مع مصر.