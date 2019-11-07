التضخم في السودان يرتفع إلى 57.7% في أكتوبر

صعدت أسعار التضخم ”أسعار المستهلك“ في السودان إلى 57.7% عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن كان معدل التضخم السنوي بلغ 17.4% في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك بحسب نشرة للجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم الخميس، أوضحت أن النسبة الأكبر في التضخم كانت لمجموعة الأغذية والمشروبات، وبلغت مساهمتها 61.01%.

وعزا الجهاز أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الزيوت والألبان والخضروات، إضافة إلى ارتفاع المواصلات.

وسجل التضخم في المناطق الحضرية نسبة 56.15%، مقارنة مع الشهر الماضي الذي بلغت نسبته 51.41%، فيما بلغ التضخم في المناطق الريفية 58.73% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بنسبة 54.98% للشهر الماضي.

ويأمل السودان رفع اسمه من لائحة الإرهاب الأمريكية، والتوصل إلى تسوية بشأن ديونه الخارجية البالغة نحو 51 مليار دولار، والحصول على قروض من البنك الدولي.

ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 تأثر اقتصاد السودان على نحو سريع، بعد أن فقد نحو 70% من موارده النفطية.