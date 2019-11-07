قناة عبرية: الأردن يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن الأردن أبلغ إسرائيل بأنه لن يسمح بدخول الإسرائيليين إلى أراضي الباقورة والغمر، بعد انتهاء عقد التأجير لهذه الأراضي بين الحكومة الأردنية وإسرائيل.

وبحسب قناة ”i24″الإسرائيلية، فقد ”أبلغت السلطات الأردنية، الخميس، رئيس مجلس إقليمي غور الأردن، أنه بدءًا من يوم الأحد القادم لن تسمح بدخول إسرائيليين وسكان المجلس الإقليمي إلى أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد انتهاء اتفاق التأجير“.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الأردن رفض الربط بين محادثات الإفراج عن المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، اللذين كانا معتقلين في إسرائيل، وبين قضية تمديد تأجير أراضي الباقورة والغمر.

وقالت القناة: ”الأردن حذر إسرائيل من الاستمرار في هذا الخط؛ لأنه ستكون عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين“.

وسبق أن أبلغ الأردن إسرائيل عدم نيته تمديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، التي تم تأجيرها منذ العام 1994، بناءً على اتفاق السلام بين البلدين المعروف باسم ”اتفاق وادي عربة“.