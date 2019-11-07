إصابة 100 متظاهر خلال الـ24 ساعة الماضية في البصرة العراقية

أفادت مصادر طبية عراقية ، أن قوات الأمن أصابت 100 متظاهر جراء قنابل الغاز المسيل للدموع خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة البصرة، جنوب العراق.

وأضاف المصدر، اليوم الخميس، أن ”إجمالي الإصابات في البصرة خلال الـ24 الماضية بلغت 100 متظاهر جراء تعرضهم لقنابل الغازات المسيلة للدموع في مناطق متفرقة من محافظة البصرة“.

وأعلن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، صدور أوامر من الأخير باعتقال من يقطعون الطرق في بغداد والمحافظات.

وفي وقت سابق، اليوم، أعادت قوات الأمن العراقية افتتاح ميناء أم قصر في البصرة بعد مضي 9 أيام على إغلاقه من قبل المحتجين.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلًا على الأقل، فضلًا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.