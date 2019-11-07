 مقتل 4 محتجين برصاص قوات الأمن في بغداد – إرم نيوز‬‎

مقتل 4 محتجين برصاص قوات الأمن في بغداد

مقتل 4 محتجين برصاص قوات الأمن في بغداد

المصدر: رويترز

 ذكرت مصادر طيبية عراقية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالت المصادر إن ”الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء“.

ويقطع المحتجون العراقيون عشرات الطرق في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في مسعى لفرض العصيان المدني والضغط على الحكومة لتقديم استقالتها.

لكنّ اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، قال في وقت سابق اليوم، إنه ”تم صدور أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورًا، واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء“.

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