مقتل 4 محتجين برصاص قوات الأمن في بغداد

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ذكرت مصادر طيبية عراقية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة. وقالت المصادر إن ”الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء“. ويقطع المحتجون العراقيون عشرات الطرق في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في مسعى لفرض العصيان المدني…