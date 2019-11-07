تعديل وزاري: الأردن يعين المستشار الملكي محمد العسعس وزيرا للمالية

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا هو الرابع على حكومته، التي شكلها في حزيران /يونيو 2018.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

وبموجب التعديل، دخل إلى الحكومة أمجد العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، ومحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف، وفارس بريزات وزيرا للشباب، ومحي الدين توق وزيرا للتعليم العالي، وتيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، وباسم الطويسي وزيرا للثقافة، وخالد سيف وزيرا للنقل، وصالح الخرابشة وزيرا للبيئة، ووسام الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، كما انتقل الوزير محمد العسعس من وزارة التخطيط إلى وزارة المالية.

وخلال هذا التعديل، الذي يعد الرابع على الحكومة الحالية، تم تعيين وزير لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل منفصل، بعد أن كان يتولاهما وزير واحد، وكذلك وزارتي الثقافة والشباب ووزارتي البيئة والزراعة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، أبرز الخارجين من التشكيلة الحكومية، كما خرج وزراء الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، والثقافة والشباب محمد أبو رمان، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير النقل أنمار الخصاونة، ووزير المالية عز الدين كناكرية، من التشكيلة الحكومية.

وقبل نحو أسبوعين، استقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي من منصبه، إثر ما قيل إنه خلافات حدثت بينه وبين رئيس الوزراء حول التعامل مع ملف إضراب المعلمين في البلاد، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبقي كل من وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة (احتفظ بحقيبة الزراعة دون البيئة) والصحة سعد جابر والصناعة والتجارة طارق الحموري والعدل بسام التلهوني والسياحة مجد شويكة والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة والتنمية السياسية موسى المعايطة والداخلية سلامة حماد والخارجية أيمن الصفدي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود والمياه رائد أبو السعود والإدارة المحلية وليد المصري ومبارك أبو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية وياسرة غوشة وزيرة تطوير القطاع العام ووزير العمل نضال البطاينة ووزيرة الطاقة هالة الزواتي ووزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات في مناصبهم.