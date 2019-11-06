أمريكا تعلن عن ”موعد محدد“ لحسم الاتفاق بشأن سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا يوم الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق ”شامل ومستدام“ بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر/ كانون الأول و13 يناير/ كانون الثاني، لتقييم مدى تقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد ”النهضة“ تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى ”طريق مسدود“، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًا في الآونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته ”اجتزئت من سياقها“ ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.