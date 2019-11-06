لبنان.. الحريري يعقد اجتماعه الثاني مع باسيل خلال 3 أيام

قال مصدر مقرّب من سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الذي استقال من منصبه، الأسبوع الماضي، إنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اليوم الأربعاء، جرى خلاله بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وجاءت استقالة الحريري بعد موجة احتجاجات، لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة، اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول لتدفع البلاد إلى أتون أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال المصدر إن الاجتماع الذي عُقد في مقر إقامة الحريري في بيروت طرحت جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وهذا ثاني اجتماع بين الحريري وباسيل خلال 3 أيام.

وذكر المصدر أن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية الأخرى على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية والمالية.

وكان باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحريري المستقيلة، وهو حليف سياسي لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران.