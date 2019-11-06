فتح تتهم حماس بمنع إقامة فعاليات ذكرى وفاة ياسر عرفات في غزة

اتهمت حركة فتح، يوم الأربعاء، حركة حماس في قطاع غزة بمنع فعالية وطنية في الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، معتبرة هذه الخطوة تراجعًا من حماس عن الأجواء الإيجابية التي تسعى الفصائل الفلسطينية لتوفيرها قبل إجراء الانتخابات.

وقالت حركة فتح، في بيان: ”نستهجن وندين موقف حركة حماس الرافض لإحياء الذكرى الخامسة عشر لرحيل الشهيد ياسر عرفات“، مشيرة إلى أن حماس رفضت طلبًا بإقامة فعالية وسط مدينة غزة في ذكرى رحيله.

وأضافت الحركة: ”نصطدم اليوم بذات السياسة الخارجة عن أعرافنا الوطنية، التي تضرب كل المساعي الهادفة لوحدة شعبنا بعرض الحائط، فبعد أن تقدمت الحركة بأكثر من طلب عبر مفوضية العلاقات الوطنية والأقاليم لحركة حماس؛ لإقامة فعاليات إحياء الذكرى الخامسة عشر لرحيل الرئيس الرمز ياسر عرفات، واجهنا ذلك بالرفض والتهديد“.

وتابعت: ”كما تقدمت حركتنا بطلب من حركة حماس لإزاحة الستار عن صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات في ساحة الجندي المجهول بغزة، وبعدما أبدت حركة حماس موافقتها على تجديد الصورة التي تكحل ساحة الجندي المجهول، فوجئنا بتراجع حركة حماس وأجهزتها الأمنية، ومنعها لإزاحة الستار عن الصورة بعد تجديدها“.

وقالت حركة فتح: إنه في ”ظل تعاظم السعي الجاد لطي صفحة الانقسام البغيض، تصر حركة حماس على حرف بوصلتنا الوطنية، وإدخالنا في مهاترات ومناكفات تعكس حالة الارتباك والتخبط التي تعتري أطرها، وتعيدنا إلى الخلف“.