الكشف عن هوية وصورة منفذ عملية الطعن ضد السياح في جرش الأردنية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، الأربعاء، صورة منفذ عملية طعن السياح بالمنطقة الأثرية بمحافظة جرش في الأردن، حيث ظهر وهو مقيد اليدين وبجانبه فيما يبدو السكين المستخدمة في عملية الطعن.

وحسب النشطاء فإن المنفذ عشريني، يدعى مصطفى محمد سلمي أبو رويس /فلسطيني الجنسية، ويقطن مخيم غزة الكائن بمحافظة جرش، فيما زعم نشطاء أن المنفذ قدم إلى الأردن من فلسطين بتاريخ 4/11 الشهر الجاري، أي قبل يومين فقط.

وأكد مصدر أمني أن ”التحقيقات مستمرة ومتواصلة مع منفذ عملية الطعن، التي أصيب خلالها 3 سياح مكسيكيّين، إضافة إلى دليل سياحي ورجل أمن“، مبينًا أن ”المنفذ يخضع لتحقيق موسع ودقيق لمعرفة دوافعه الجرمية“.

الذي قام بعملية طعن السواح في جرش هو

الجاني يدعى مصطفى محمد سلمي أبو رويس /فلسطيني الجنسية/قادم من جسر الملك عبدالله ٢٠١٩/١١/٤ pic.twitter.com/vTPfDr6z7M — الكاتبة نيڤين يعرب (@23neven_ya3rob) November 6, 2019