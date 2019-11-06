إسرائيل تبدأ تنفيذ مشروع القطار الهوائي في القدس المحتلة‎

أقرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنشاء القطار الهوائي ”تلفريك“، ليربط منطقتي جبل الزيتون بحائط البراق في القدس، وذلك بعدما صادقت ”الهيئة الوزارية لشؤون السكن“ على مخطط المشروع.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن القطار يمر بين ”حديقة الجرس“ المحاذية لحي ”الطالبية“، وموقع في قرية سلوان، إذ تخطط جمعية ”إلعاد“ الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك، لافتة إلى أنه ”بين هاتين المحطتين سيكون للقطار الهوائي محطة أخرى في موقف جبل الزيتون“.

وحسب الهيئة الوزارية، التي تضم 9 وزراء على رأسهم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، فإن القطار الهوائي سيكون قادرًا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه، ويستغرق السفر نحو 4 دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

ويقول الفلسطينيون إن ”هذا المخطط الاستيطاني، يندرج في سياق عملية التهويد الإسرائيلية المتواصلة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، والمساس بحيزها وحضارتها التاريخية العربية والإسلامية“.