أمريكا تخصص 1.3 مليار دولار لـ4 دول عربية لحماية حدودها من ”داعش“

اختار مجلس النواب الأمريكي أربع دول عربية، هي مصر وتونس والأردن ولبنان، لتكون مشمولة في مخصصات لحماية حدودها بمواجهة تنظيم داعش، وذلك ضمن الميزانية الأمريكية لعام 2020.

وقالت شبكة ”سي أن أس نيوز“ أن الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الكونغرس، يرى أن حماية بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاه الخروقات الحدودية للمنظمات الإرهابية، له الأولوية في مقابل طلبات الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي.

مخصصات صندوق بمواجهة داعش

وينص مشروع قانون الميزانية الأمريكية 2020، كما أقر في يونيو الماضي، على الاستمرار بتخصيص 1.259 مليون دولار لصندوق التدريب والتجهيز لمواجهة تنظيم ”داعش“، لكي يبقى عاملًا حتى سبتمبر 2021.

ويحدد مشروع القانون صلاحية التصرف بهذه المخصصات بشخص وزير الدفاع الأمريكي بالتنسيق مع وزير الخارجية لتقديم المساعدة في مواجهة ”إرهاب داعش“ بما في ذلك التدريب والدعم اللوجستي والخدمات والقوات غير النظامية المشاركة في مواجهة العمليات الإرهابية.

وينص مشروع القانون، كما نشرته ”سي أن أس نيوز“، اليوم الأربعاء، على ”تعزيز أمن الحدود للدول المجاورة لمناطق الصراع مع الإرهابيين، بما في ذلك الأردن ولبنان ومصر وتونس.