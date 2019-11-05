إيران تطلب من العراق حماية بعثاتها الدبلوماسية

طالبت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، السلطات العراقية بتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية الإيرانية خصوصًا بعدما تعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وسط العراق لهجوم من قبل محتجين عراقيين غاضبين على التدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تصريحات صحفية، ”ندين ماجرى للقنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء ونعرب عن قلقنا إزاء ذلك“.

ويواصل العراقيون احتجاجهم للأسبوع الثالث على التوالي ضد الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد التي تحظى بدعم من قبل النظام الإيراني أدى لتفاقم ملفات الفساد.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، دعم طهران لبقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي أصبحت استقالته مطلب المحتجين العراقيين.

ونفى ولايتي في تصريح نقلته وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، ”تدخل إيران في الشؤون الداخلية في العراق ولبنان، مؤكدًا أن المطالب الشعبية يجب أن تتحقق عبر الأطر القانونية“ على حد قوله.