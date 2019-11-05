إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض عسكرية واقتصادية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إطلاق السودان لأول قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى (لم يسمها).

وقال البرهان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني في القصر الرئاسي بالخرطوم، إن ”القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء، وامتلاك قاعدة بيانات، واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية في البلاد“، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

من ناحية أخرى، أفاد الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع، أن المجلس ناقش عددًا من التقارير الاقتصادية التي قدمها وزير المالية إبراهيم البدوي، بجانب تقارير أمنية قدمها مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب.

وأشار سليمان إلى أن المجلس يتكون بالشراكة بين المدنيين والعسكريين بخلاف ما كان عليه في الفترة السابقة حيث كان يدار بواسطة العسكريين فقط.

وأوضح أن عضوية المجلس تشمل: رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش، وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس الحكومة، ووزراء: الدفاع، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، إضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة.