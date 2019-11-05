منظر من الجسر.. المحتجون العراقيون تحت النيران

يحكي علي أنه شاهد بعينيه أكثر من 50 شخصًا يسقطون قتلى أمامه منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق الشهر الماضي.

وقال علي، وهو في أوائل العشرينيات من العمر ومن حي مدينة الصدر أحد الأحياء الفقيرة في بغداد: ”أول واحد كانت صدمة إلي، الشاب كان معروف إلي وضربوه بصدره“.

وأضاف ”تعودنا على الموت بسرعة… أني شايف ناس، منهم أصدقائي، اختنقوا غرقوا أو انقسموا جماجمهم من قنابل الغاز أو الصوتية“.

وقال: ”ما نقدر نبكي على لم أجسادهم“.

ويقول شهود ومصادر طبية وأمنية إن أكثر من 250 عراقيًا سقطوا قتلى منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول في احتجاجات ضد الحكومة العراقية التي يعتبرونها حكومة فاسدة أسيرة المصالح الأجنبية.

ولم يرد تعليق على الفور من وزارة الداخلية التي تشرف على العديد من وحدات القوى الأمنية، لكن تقريرًا حكوميًا قال إن ما يقرب من 150 شخصًا قُتلوا في الأسبوع الأول من الاضطرابات، وكانت إصابات 70% منهم بالرصاص في الرأس والصدر.

اتكأ علي على كومة من البطانيات القذرة على ضفة نهر دجلة تحت جسر الجمهورية وراح يروي قصص زملائه القتلى.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، أقام مئات الشباب والصبية – وبعضهم صغار في الثانية عشرة من العمر – خيامًا على الجسر وتحته، وهم يسمون أنفسهم ”الخط الأمامي للثورة“، ويرتدون خوذات مما يرتديه عمال البناء، ويضعون أقنعة واقية من الغاز على وجوههم ويرددون هتافات تطالب بإسقاط الحكومة.

وشهد الجسر المؤدي من الساحة إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث مباني الحكومة والسفارات الأجنبية، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية.

وأقام المحتجون المسلحون بالمقاليع متاريس من الألواح الحديدية والكتل الخرسانية. واستخدمت القوى الأمنية الطلقات المطاطية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وقتلت العشرات على جسري الجمهورية والسنك المتجاورين.

وتجمد الحال على هذا الوضع المتوتر بين الجانبين. وقال علي، بينما كانت قوات الأمن تطلق عددًا من عبوات الغاز المسيل للدموع: ”نرميهم بالحجر و بيردوا بقتلنا“.

صبية تحت الجسر

أقامت مجموعة من العاملين في المجال الطبي المتطوعين مخيمًا للمساعدة في علاج الجرحى. ويقول أفراد المجموعة إن الغاز المستخدم الذي انتهت صلاحيته يسبب الاختناق للناس. وشاهدت ”رويترز“ عبوات مدونًا عليها انتهاء الصلاحية في 2014.

وأصيب شاب حافي القدمين، يرتدي قميصًا قذرًا بلا أكمام وسروالاً، بالإغماء بعد اختناقه بالغاز. وشاهد مراسل لرويترز المسعفين وهم يحملونه هابطين من الجسر ويضعونه في عربة (توك توك) لنقله إلى مستشفى قريب.

وتحيط بـ“علي“ مجموعة مترابطة من 10 أفراد يخيمون تحت الجسر منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتقد المجموعة حماسًا بفعل ما أريق من دماء. كثيرون منهم خرجوا من أفقر أحياء بغداد، حيث يعملون سائقي (توك توك) أو عمالاً باليومية.

ورغم ثروة العراق النفطية، يعيش عدد كبير من أفراد الشعب في فقر، ولا تتوفر لهم المياه النقية والكهرباء والرعاية الصحية أو التعليم إلا بقدر محدود. ويقول المحتجون إن الفساد هو السبب.

وقال عراقي يدعى عباس (16 عامًا) امتنع عن ذكر اسم عائلته: ”وهم.. يقولون إن حياتنا راح تتحسّن“. وأضاف أنه ”من مواليد عام 2000، وأشتغل من عمر 10 سنوات، وما عندي أكثر من 5 آلاف دينار بجيبي“.

ليالٍ محفوفة بالخطر

تم القبض على ”عباس“ في الموجة الأولى من الاحتجاجات مع ”علي“ وآخرين من أفراد المجموعة. وقالوا إنه تم فحص هواتفهم للتعرف على رفاقهم من المحتجين. وأفرجت السلطات عنهم بكفالة، وقيل لهم إن عليهم تجنب التظاهرات.

وقال علي: ”عدت للتظاهرات… لازم نبقى هنا لتستمر الثورة“.

كان كل من تحدثت إليهم ”رويترز“ يضعون ضمادات إما على الذراع أو الجذع أو الساقين. وقالوا إن الكثير من الإصابات نتجت بسبب استخدام قوات الأمن لعبوات الغاز المسال والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وكان بعضها يطلق من زوارق في النهر.

وقال إن الخطر يشتد كثيرًا في الليل.

وأضاف علي أن قوات الأمن ألقت البنزين على المخيم قبل بضع ليال في الثالثة صباحًا، ثم ألقت قطعًا من القماش المشتعل. وشاهدت رويترز مقطع فيديو تظهر فيه القطع المشتعلة التي سقطت قرب مجموعة من الصبية النائمين.

والآن يقف الصبية للحراسة في نوبات.

وقال علي: ”وقت ما نترك هذا الجسر تنزل الحكومة على ساحة التحرير وتخلي المظاهرات“. وأضاف ”حتى لو رموا أي شي علينا ما رايحين لأي مكان“.