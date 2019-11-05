العراق.. محتجون يغلقون منفذ سفوان ويستعيدون ميناء أم القصر

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن محتجين أغلقوا منفذ سفوان البري الرابط بين دولة الكويت ومحافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما قال متظاهرون إنهم استعادوا السيطرة على ميناء أم القصر بالمحافظة ذاتها بعد ساعات من سيطرة قوات الجيش عليه.

وأضاف المصدر مشترطًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: إن ”مئات المحتجين أغلقوا مدخل منفذ سفوان البري مع دولة الكويت جنوب غربي محافظة البصرة، ومنعوا الحركة من وإلى المنفذ البري“.

وأوضح أن ”المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات بمدخل المنفذ“.

ويتزامن إغلاق منفذ سفوان البري مع الكويت، مع عودة سيطرة المحتجين على مداخل ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في البصرة عقب انسحاب قوات الجيش.

وكانت وحدات من الجيش العراقي، قد شنت صباح اليوم، هجوماً على المعتصمين في ناحية ام قصر، بمحافظة البصرة، جنوب العراق الذي يغلقون الميناء منذ 10 أيام.

وقال الناشط حسين البصري أحد معتصمي، ناحية أم القصر لـ ”إرم نيوز“، ”يوم أمس تم التفاوض مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل فتح جزئي لميناء أم القصر، من أجل إخراج المواد الغذائية والطبية، حتى لا يكون هناك ضرر على المواطنين في البصرة وباقي مدن العراق“.

وأضاف البصري ”تفاجأنا صباح اليوم، بهجوم قوات الجيش العراقي، بالمدرعات العسكرية، من أجل فض الاعتصام السلمي، الأمر الذي دفعنا إلى التراجع إلى إعادة الفتح الجزئي، والإصرار على غلق الميناء المستمر منذ 10 أيام“.

وتابع ”قوات الجيش العراقي، فتحت النار علينا، وتمت إصابة العشرات من المعتصمين، ولغاية الآن يوجد 3 قتلى، وهناك جرحى بحالات خطيرة، كما تم اعتقال أكثر من 70 معتصمًا ومتظاهرًا سلميًا ”.

وأغلق المعتصمون الميناء منذ الأربعاء الماضي. وقالت الحكومة إن غلق الميناء يتسبب بخسائر كبيرة ويعيق دخول المواد الغذائية للبلاد.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية.