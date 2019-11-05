محتجون عراقيون يمزقون صور الخميني في الديوانية (فيديو)

أقدم محتجون عراقيون في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بمحافظة الديوانية، على تمزيق صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السابق آية الله الخميني، المثبتة في الشارع الرئيس للمحافظة.

وقال مصدر أمني بالمدينة إن ”صور مرشد الثورة الإسلامية السابق أية الله الخميني، كانت مثبتة على لوحات كبيرة في الشارع الرئيس لمدينة الديوانية، مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، تم إسقاطها على الأرض وتمزيقها من قبل المحتجين“.

ويأتي تمزيق صور الخميني، بالتزامن مع استمرار المحتجين بالتظاهر بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، إثر محاولة اقتحامها، الأحد والاثنين، وخلفت الاحتجاجات بمبنى القنصلية الإيرانية، 3 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

المتظاهرون في #الديوانية يمزقون صورة الشيطان الخميني ويقول لصاحبه بالنعال بالنعال مزق صورة????????????عاااااشوو ولد الملحة ????????????????????????#العراق_ينتفض pic.twitter.com/5KD33RGVBj — شمس الرافدين????♪❤ (@M____1m5) November 5, 2019

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين، قتل خلالها 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة، ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطًا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.