عودة خدمة الإنترنت في العراق بعد ساعات من قطعها

عادت خدمة الإنترنت في جميع المحافظات العراقية، صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات من قطعها من قبل السلطات العراقية لدواعٍ أمنية.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”خدمة الإنترنت قطعت ليلة أمس الساعة 12:30، وتمت إعادتها اليوم الساعة 9 صباحًا في جميع المحافظات والمدن العراقية“.

وبين المصدر أن سبب قطع خدمة الإنترنت يرجع للتطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد، وذلك بعد دخول المتظاهرين إلى منطقة العلاوي، قرب مقر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وغيرها من التطورات الأمنية في المحافظات، فتم قطعه لدواعٍ أمنية، وبتوصيات من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي.

ويأتي قطع خدمات الإنترنت في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات، وانتشار مقاطع مصورة من ساحات الاحتجاج في عدة مدن، توثق استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ودفعت السلطات العراقية، أمس الاثنين، بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى محيط مقر رئاسة الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وإلى محافظة البصرة (جنوبًا)، حيث يغلق محتجون أكبر موانئ العراق، بحسب مصدرين أمنيين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي، قُتل فيها ما لا يقل عن 260 محتجًا وأصيب أكثر من 12 ألفًا آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش والأمن.