تركيا تعتقل شقيقة البغدادي في شمال سوريا

نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول تركي بارز قوله إن السلطات التركية أسرت شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بشمال سوريا وتم نقلها إلى موقع احتجاز تركي.

وأضاف المسؤول، إن شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوج ابنتها عندما تم أسرها، وجميع من كان معها يخضعون للتحقيقات.

وقال المسؤول ”ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز… نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش“.

وأوضح المسؤول التركي، أن بلاده تأمل في الحصول على معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي خاصة بما يتعلق بالأعمال الداخلية لتنظيم داعش.

وكانت تركيا أعلنت اعتقال عدد من عناصر داعش الفارين في شمال سوريا الشهر الماضي.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، هدد بإطلاق سراح معتقلي داعش في السجون التركية وإعادتهم إلى بلادهم الأوروبية.

وتستخدم تركيا معتقلي داعش كوسيلة ضغط على الدول الأوروبية، في عدة ملفات، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة.