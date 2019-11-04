السودان.. وزيرا الخارجية والري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة

توجه وزيرا الخارجية والري السودانيين، اليوم الإثنين إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول سد النهضة الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، توجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول ”سد النهضة“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة دعت للاجتماع وزارة الخارجية والري في دول السودان ومصر وإثيويبا.

وذكرت أن اللقاء سيعقد الأربعاء لمناقشة الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة.

والأحد، أعلنت القاهرة أن اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، سيشمل حضور وزراء الخارجية لمصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.

والجمعة، أعلنت الخرطوم رسميًا مشاركتها في اجتماع مع القاهرة وأديس أبابا تستضيفه واشنطن، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

والخميس، أعلنت أديس أبابا، أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر، سيشاركون في الاجتماع أيضًا.