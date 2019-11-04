الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في العراق وتدعو لحوار وطني

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في البلاد، داعية إلى ”حوار وطني“.

وقالت رئيسة البعثة، جينين بلاسخارات، في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”يروعنا استمرار سفك الدماء في العراق، والإحباط الشديد لدى الشعب، لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ“، مضيفة أن ”العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين، ولقد حان وقت الحوار الوطني“.

Appalled by continued bloodshed in Iraq. People’s high frustration not to be underestimated or misread. Violence only begets violence, peaceful demonstrators must be protected. It is high time for national dialogue. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) November 4, 2019

وفي وقت مُبكر من اليوم الاثنين، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 3 متظاهرين وإصابة 150 آخرين، بينهم منتسبون أمنيون خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد والمحافظات.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان: ”ثلاثة قتلى وأكثر من 150 مصابًا بين متظاهرين وأفراد الجيش نتيجة تظاهرات اليوم“.

واتسعت دائرة الاحتجاجات في العراق، لتشمل منطقة الكرخ، في الجزء الجنوبي من العاصمة بغداد، بعد أن كانت تقتصر على جانب الرصافة، فضلًا عن اتساع سيطرة المحتجين على جسور تربط بين ضفتي العاصمة.

وتمكن العشرات من المتظاهرين، اليوم الاثنين، من الوصول إلى مقر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، حيث قاموا بحرق إطارات السيارات أمامه.

ويشهد العراق، منذُ يوم 25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرّت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنّت حكومة عبدالمهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.