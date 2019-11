الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في العراق وتدعو لحوار وطني

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في البلاد، داعية إلى ”حوار وطني“.

وقالت رئيسة البعثة، جينين بلاسخارات، في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”يروعنا استمرار سفك الدماء في العراق، والإحباط الشديد لدى الشعب، لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ“، مضيفة أن ”العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين، ولقد حان وقت الحوار الوطني“.

Appalled by continued bloodshed in Iraq. People’s high frustration not to be underestimated or misread. Violence only begets violence, peaceful demonstrators must be protected. It is high time for national dialogue.

