متظاهرون عراقيون يحاصرون مجددًا القنصلية الإيرانية في كربلاء (فيديو)

حاصر عدد من المتظاهرين في محافظة كربلاء، جنوب العراق، القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، للمرة الثانية خلال يومين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“: إن ”العشرات من المتظاهرين تمكنوا، مساء اليوم، لليوم الثاني من محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء، كما قاموا بإنزال العلم الإيراني من أعلى القنصلية ورفعوا العلم العراقي فوقها“.

وبينت المصادر أن ”المتظاهرين رددوا هتافات تدين التدخل الإيراني في الشأن العراقي، مطالبين بإنهاء الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي والأمني في العراق“.

⛔️الان لحظة انزال العلم الايراني وغلق القنصلية الايرانية في كربلاء pic.twitter.com/OX1eT24Byu — قــنبر (@QanbrAli) November 4, 2019

واستعادت قوات الأمن العراقي، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين.

ورفع محتجون، ليلة أمس الأحد، العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.

فيما كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الإثنين، عن مقتل 3 متظاهرين، وإصابة 12 آخرين برصاص حي في أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوب البلاد.

ودعت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، اليوم الإثنين، الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى المحافظة، وذلك بعد ساعات من محاصرة مقر القنصلية وإحراق محيطه من قبل المتظاهرين.