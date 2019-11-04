عريقات: إسرائيل نهبت 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية .

وأشار خلال حديثه للصحافيين عقب جولة نظمتها وزارة الإعلام الفلسطينية بالشراكة مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لوسائل الإعلام، إلى أن “إسرائيل حققت أرباحًا تقدر بـ450 مليون دولار؛ جراء سياسة النهب والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الأغوار”.

وأضاف: ”إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك“.

وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالتعاون مع شركات دولية عدة، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم.

وتابع أن ”سيطرة الاحتلال على غور الأردن تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف بـ(صفقة القرن)، التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني“.

وقال عريقات لـ ”وفا“، إن هناك مؤسسات عدة تعمل في مجال الاستيطان بالضفة، في مجالات، تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الإنسان لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك.

وأضاف، أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملًا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كانت حجم الضغوطات التي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها.