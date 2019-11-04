مقتل 3 أشخاص في قصف للطيران التركي على شمال العراق

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران؛ جراء قصف للطائرات التركية، يوم الإثنين، على قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق.

وقال الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن ”طائرات تركية قصفت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، منزلًا بمجمع خانصور في سنجار؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح“.

وأضاف الحزب أن ”الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى سنوني العام“، مؤكدًا أن ”المواطنين أعربوا عن غضبهم جراء القصف الذي أودى بحياة أبرياء“.

بدورها، شددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بوقت سابق، على ضرورة أن يكون للحكومة العراقية موقفًا مما أسمته ”الاستهتار التركي“، حسب وصفها.

وقال عضو اللجنة النائب علي الغانمي لـ“إرم نيوز“: ”لا نعرف سبب الصمت العراقي على الانتهاكات التركية الخطيرة تجاه سيادة العراق الوطنية، فهذه التجاوزات في تطور وتمادٍ“.

وأضاف أن ”بغداد يجب أن يكون لها موقف حازم وشديد تجاه الاستهتار التركي، من أجل إيقافه للحفاظ على السيادة الوطنية، وأرواح المواطنين في شمال العراق، من القصف التركي“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية، تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر قوات البيشمركة.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعد انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.