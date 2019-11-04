عون: مكافحة الفساد من أهم أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة‎

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن متابعة عملية مكافحة الفساد في البلاد من أهم أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في قصر بعبدا، شرقي بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون، إن ”من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد. سوف يشمل التحقيق جميع المسؤولين الذين تناوبوا على الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات“.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي وعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها.

وشدد على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.

وجدد تأكيده على ضرورة الحوار مع المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة.

من جانبه، أعرب كوبيتش، خلال اللقاء، عن اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والمسؤولين الأمميين بتطورات الأوضاع في لبنان، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

وقال إن ”إمكانيات الأمم المتحدة تحت تصرف لبنان لمساعدته في القضايا التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة“.

وقطع محتجون لبنانيون، الاثنين، عددًا من الطرق في بضع مدن منذ الصباح الباكر، قبل إعادة فتحها ظهرًا. كما حاول المتظاهرون وقف عمل المؤسسات الحكومية، استجابة لدعوات ناشطين لتنفيذ عصيان مدني.