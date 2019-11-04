إسرائيل تصدر 16 قرارًا بمصادرة أراضٍ فلسطينية خلال 3 أيام‎

قال مسؤول فلسطيني، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارًا بمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ”الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارًا إسرائيليًا بوضع اليد على أراضٍ فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية“.

وأشار إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات، وأن جزءًا من القرارات يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل“، منوهًا إلى أن ”السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بمصادرة أراضٍ خاصة، باعتبارها أراضي دولة، بهدف توسيع البنية التحية للاستيطان، وأن القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية”.

وأوضح عساف أنه ”في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش“.

وكانت منظمة ”السلام الآن“ الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد ذكرت في تقرير لها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل صعّدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويًا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.