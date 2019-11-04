إسرائيل تمهد لفرض سيادتها على الضفة بباقة قوانين عنصرية‎

قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشروع قانون عنصري جديد، يهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن ”رئيسة حزب اليمين الجديد، أييليت شاكيد، قدمت الأحد مشروع قانون يقضي بفرض النفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس“.

ويشمل مشروع القانون فرض سيادة إسرائيل على مستوطنات ”معاليه أدوميم“ و“غوش عتصيون“ و“أفرات“ و“بيتار عيليت“، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

كما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أن ”عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدم مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت“.

على صعيد متصل، وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إلى قطاع غزة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية.

ويزور ملادينوف، غزة بين الفينة والأخرى، للقاء قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في إطار جهوده الخاصة باستكمال مباحثات التهدئة غبر المباشرة، بين حماس وإسرائيل، بالإضافة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.