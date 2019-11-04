بعد مواجهات مع محتجين.. الأمن العراقي يستعيد السيطرة على محيط قنصلية إيران بكربلاء

استعادت قوات الأمن العراقي، الاثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء (جنوب)، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها.

وقال مصدر بشرطة كربلاء، إن ”قوات مكافحة الشغب والشرطة استعادتا السيطرة على الأوضاع بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء“، مشيرًا إلى أن ”12 جريحًا من المتظاهرين نقلوا إلى المستشفى ليلة الأحد/الاثنين“.

وأضاف المصدر أن ”المحتجين رموا مبنى القنصلية بزجاجات حارقة، لكن قوات الأمن حالت دون اندلاع حريق في المبنى“، لافتًا إلى أن ”مبنى القنصلية كان خاليًا من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه“.

ورفع محتجون ليلة أمس العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.

حرق جدران القنصلية الإيرانية بمدينة كربلاء الأن وخامنئي يقول العراق عمقنا الإسترايتجي! #العراق_ينتفض pic.twitter.com/FTbhQCnjhi — محمد مجيد الأحـوازي ???????? (@MohamadAhwaze) November 3, 2019

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 260 متظاهرًا قتلوا، وأصيب 12 الفًا بجروح خلال الاحتجاجات.