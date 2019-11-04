دحلان: أردوغان بنى علاقات قوية مع إسرائيل حين كانت تقتل الفلسطينيين

هاجم زعيم التيار الإصلاحي في حركة فتح، وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن أردوغان صاغ علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، في الوقت الذين كان فيه الفلسطينيون ينتفضون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دحلان، في تصريحات عبر برنامج ”الحكاية“ الذي تبثه قناة mbc مصر، إن ”أردوغان لا يحب أن يرى عربيًا قويًا، وتتملكه أوهام الدولة العثمانية، واعتمد على بعض المرتزقة العرب لتمكين أوهامه“.

وأضاف: ”حين كنت أقاتل بجانب ياسر عرفات، كان أردوغان يزور شارون في إسرائيل“، لافتًا إلى أن 300 طائرة تسير شهريًا بين تركيا وإسرائيل، وأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات هو من تركيا.

وتابع دحلان: ”لم أرَ بصمة إيجابية لتركيا عبر التاريخ تخدم فلسطين، وجميع الإرهابيين في سوريا دخلوا وخرجوا عبر تركيا، إضافة إلى أن أردوغان سرق ذهب البنك المركزي الليبي، ولدي وثائق تثبت ذلك“.

ومضى دحلان قائلا: ”إسرائيل أجبرت تركيا على ترحيل قيادة حماس إلى بيروت، بعد أن شعرت أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا عليها“، مضيفًا: أن ”أردوغان يؤمن بأنه خليفة، وقيادات الإخوان المسلمين تعزز هذا الإيمان“، على حد وصفه.

وقال دحلان، إن ”تدخل أردوغان في سوريا لم يكن ضد النظام السوري، وإن الهدف الوحيد منه هو تحطيم سوريا الدولة، وإن جبهة النصرة تمولها تركيا بأموال قطر“.

وفي الوضع الداخلي الفلسطيني، قال دحلان، إن ”من يعتقد أنه يحكم غزة واهم، ومن يعتقد أنه يحكم الضفة واهم أكثر، لأن الطرفين محكومين إلى إسرائيل“، في إشارة لحركتي فتح وحماس.