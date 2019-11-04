الكابينيت الإسرائيلي يدرس العودة لسياسة الاغتيالات في غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر ”الكابينيت“ الذي انعقد مساء أمس الأحد، ناقش فكرة العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، كوسيلة للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، إن ”الوزراء الإسرائيليين خلال اجتماع الكابينيت ناقشوا فكرة العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، إلا أن وزراء رأوا تأجيل هذه الخطوة لأنها تعني اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين غزة وإسرائيل“.

وجاء اجتماع ”الكابينيت“ الإسرائيلي بعد يوم من التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، بدأ بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ من غزة على مدينة ”سديروت“ المحاذية للقطاع، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف واسع على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة.

واتهم الجيش الإسرائيلي، القيادي في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بهاء أبوالعطا، بالوقوف وراء عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة، دون التنسيق مع بقية الفصائل الفلسطينية، حين أن ”أبوالعطا“ معروف بقربه الكبير من قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني.

ورغم عدم إعلان ”سرايا القدس“ رسميًا وقوفها وراء عمليات إطلاق الصواريخ، إلا أنها أصدرت بيانًا منفردًا دون التنسيق مع الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، ألمحت فيه إلى مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.