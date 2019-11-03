أنباء عن سقوط قتلى خلال فض اعتصام أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

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تواردت أنباء ليل الاثنين، عن أن محاولة لفض اعتصام بمحيط القنصلية الإيرانية بكربلاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تحدث المركز العراقي لجرائم الحرب عن مقتل 4 وإصابة 10 على الأقل. ومساء الأحد حاصر عدد من المحتجين الغاضبين مبنى القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء وسط العراق، مرددين شعارات مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد. وذكر مصدر…