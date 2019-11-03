أنباء عن سقوط قتلى خلال فض اعتصام أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

تواردت أنباء ليل الاثنين، عن أن محاولة لفض اعتصام بمحيط القنصلية الإيرانية بكربلاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تحدث المركز العراقي لجرائم الحرب عن مقتل 4 وإصابة 10 على الأقل.
ومساء الأحد حاصر عدد من المحتجين الغاضبين مبنى القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء وسط العراق، مرددين شعارات مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد.
وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ أن ”عشرات الناشطين حاصروا القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء، وطالبوا عبر هتافات، وشعارات رفعوها بإبعاد نفوذ قائد فيلق القدس قاسم سليماني عن العراق، وأكدوا أهمية استقلال قرار حكومة بلادهم عنه“.