السودان.. النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير‎

شكل النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد، لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في 30 يونيو/ حزيران من العام 1989.

وسمَّى القرار الذي حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، سيف اليزل محمد سري (رئيس نيابة عامة) رئيسًا، وأحمد النور الحلاء (وكيل نيابة) عضوًا ومقررًا، وعضوية كلٍ من اللواء شرطة ”م“ عابدين الطاهر ، ممثل الشرطة، والمحامي ماجد عثمان إدريس.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع انقلاب 1989 على الشرعية الدستورية، وفي سبيل إنجاز عملها، يكون لها اختصاص النيابة العامة الوارد في القانونين المعمول بها.

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحريات لدى النائب العام أو أي دائرة يشكلها لذلك الغرض خلال أسبوع من صدور القرار، كما يجوز للنائب العام في أي مرحلة إعادة تشكيل اللجنة.

وحدد القرار للجنة مدة لا تتجازو 3 أشهر، لرفع تقرير للنائب العام الذي يجوز له تمديد أجل عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر، على أن ترفع تقارير دورية العام عن سير عملها.

وأطاح الانقلاب الذي قاده البشير في 30 يونيو/ حزيران من العام 1989، بحكومة منتخبة كان يرأسها رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، بينما كان يرأس الدولة أحمد الميرغني.