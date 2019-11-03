متظاهرون عراقيون يحاصرون مبني القنصلية الإيرانية في كربلاء

حاصر عدد من المحتجين الغاضبين مساء اليوم الأحد، مبنى القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء وسط العراق، مرددين شعارات مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ أن ”عشرات الناشطين حاصروا القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء، وطالبوا عبر هتافات، وشعارات رفعوها بإبعاد نفوذ قائد فيلق القدس قاسم سليماني عن العراق، وأكدوا أهمية استقلال قرارهم حكومة بلادهم عنه“.

وأضاف المصدر، أن ”قوة أمنية، وصلت مكان التظاهرة، تحسبًا لاقتحام القنصلية، خاصة أن بعض المحتجين حاول اقتحام محيطها“.

وكان محتجون غاضبون فد أقدموا الأسبوع الماضي على إنزال العلم الإيراني من القنصلية، ورفع العلم العراقي مكانه، في مشهد يعكس رغبة العراقيين لإبعاد النفوذ الإيراني عن بلادهم.

وخلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات العراقية، خاصة المحافظات التي تضم مراقد دينية، مثل النجف وكربلاء، رفع المحتجون باستمرار شعارات مناهضة لإيران، وطالبوا سياسيي بلادهم بضرورة النأي بالعراق عن التجاذبات الإقليمية، والحروب بالوكالة.

ويشهد العراق، منذ مطلع الشهر الماضي، أكبر احتجاجات شعبية عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث يطالب المتظاهرون، بإبعاد النفوذ الأجنبي عن البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل.