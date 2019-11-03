فصائل فلسطينية في غزة تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة

تمكنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الأحد، من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق أجواء شمال القطاع.

وذكر شهود عيان بأن مسلحين يتبعون لفصائل فلسطينية أطلقوا النار بكثافة تجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق أجواء مناطق شمال القطاع، حيث تمكنوا من إسقاطها.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام محلية، بأن ”المقاومة أطلقت النار تجاه طائرة تجسس إسرائيلية مسيرة وتمكنت من إسقاطها فوق أجواء شمال القطاع“.

ووفق الإعلام المحلي فإن ”عناصر المقاومة تمكنوا من السيطرة على الطائرة المسيرة“، دون الإشارة إلى الفصيل الذي أسقط الطائرة أو طرازها.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة حتى الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي، كما لم يصدر أي تعقيب عن الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح ”للجبهة الشعبية“، وكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة ”حماس“، إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في حادثين منفصلين، فوق أجواء القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.

وعادة ما يستخدم الجيش هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية.