الرئيس اللبناني عون لأنصاره: أدعو الجميع إلى الاتحاد

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إلى الوحدة وعدم التصعيد في الشارع.

وكان الآلاف من مناصري عون، احتشدوا على طريق القصر الجمهوري؛ للتعبير عن دعمهم له.

وقال عون في خطاب له من داخل القصر الرئاسي، تم بثّه أمام الحشود عبر شاشات ضخمة وعبر قنوات التلفزة: ”أدعو الجميع إلى الاتحاد“.

واعتمد عون خطاب تهدئة، رافضًا أن تكون هناك ”ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة؛ لأن الساحات الجديدة تحتاج إلى دعم وجهد“، في إشارة إلى التظاهرات التي تعمّ البلاد منذ أسبوعين.

وأضاف: ”رسمنا خارطة طريق مؤلفة من ثلاث نقاط: الفساد والاقتصاد والدولة المدنية“، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ودعا إلى توحيد الساحات، فقال: ”نحتاج إلى جهدكم، إلى ساحة مؤلفة منكم ومن الذين يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم“.

وامتدّت الحشود على مسافة تقارب الكيلومترين، حيث ارتدى البعض اللون البرتقالي فيما حمل آخرون صور الرئيس البالغ 84 عامًا، وأخرى لزعيم التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وهو صهر عون ووزير الخارجية.

ويملك حزب عون مع حلفائه، لا سيما حزب الله، أكبر كتلة نيابية في البرلمان.

وتحدث باسيل أمام الحشود، فقال منتقدًا تحركات المحتجّين: ”بدلًا من قطع الطرقات على الناس فلنقطع الطريق على النائب الذي يرفض إقرار القوانين وعلى السياسي الذي يهرب من المحاسبة وعلى القاضي الذي لا يريد المحاسبة ولا تطبيق القانون“، واعدًا بمحاسبة الفاسدين.

وعلى غرار عون، دعا باسيل إلى توحيد التظاهرات، فقال: ”نحن هنا ليس لكي نناقض الناس (المحتجين)، بل لكي نقويهم ونقف معهم ونكمل كلنا سويًا“.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات، لم تستثنِ هتافات وشعارات المتظاهرين زعيمًا أو مسؤولًا، لا سيما باسيل. ويحمل خصوم باسيل عليه تفرّده بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيدًا من حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع حزب الله.

وقالت ديانا (40 عامًا)، التي تشارك في التظاهرة: ”نحن اليوم هنا لنثبت للجميع أننا نثق بالجنرال عون وهو فوق كل الشبهات، هو رجل إصلاحي وصادق ويداه غير ملوثتين لا بفساد ولا بسرقة“. وأضافت: ”نحن هنا لنقول له إننا معك ومهما حصل سنبقى معك“.