العراق .. اعتقال مسؤولين في الديوانية بقضايا فساد

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة الديوانية جنوب العراق، اليوم الأحد، عددًا من المسؤولين في المحافظة، بناء على توجيهات هيئة النزاهة، بسبب قضايا فساد مالي وإداري بحقهم.

وقالت وكالة ”بغداد اليوم“، المحلية إن ”قوة أمنية أقدمت على اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري“، مبينة أن ”قرار الاعتقال جاء بتوجيه من قبل هيئة النزاهة، بسبب مصادقته في وقت سابق على إنشاء مجمع طبي، أثبتت حوله شبهات فساد ومخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية“.

وأشارت إلى ”إيقاف رئيس وأعضاء لجنة المشتريات في مديرية تربية الديوانية، بقضايا تتعلق بهدر المال العام، كما تم إيقاف عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد إداري ومالي، من خلال التصويت على قرار مخالف للقانون“.

وحسب الوكالة المحلية، فإن ”الحملة شملت توقيف رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس محافظة الديوانية ثامر صخيل، إذ أوقف على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، كما أمرت هيئة النزاهة بإيقاف مدير عام تربية الديوانية عقل الجبوري على ذمة التحقيق بقضايا فساد إداري ومالي“.

إلى ذلك، أعرب النائب العراقي عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، عن دعمه ملاحقة واعتقال وتوقيف أي مسؤول عليه أي شبهات، خصوصًا أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة جدًّا.

وبين المكصوصي لـ“إرم نيوز“، أن ”بعض الأجهزة الرقابية بدأت تعمل، مستغلة ضغط وغضب الشارع، على محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، كما أن هذه الحملات يجب أن تشمل المسؤولين الكبار في الدولة العراقية، وكذلك القيادات السياسية، التي عليها شبهات كثيرة وكبيرة“.

وأضاف أن ”الأجهزة الرقابية يجب عليها الإسراع في تحريك ملفات الفساد، التي لديها من سنين طويلة، كما يجب عليها وبالتنسيق مع الأجهزة القضائية، منع سفر جميع المسؤولين، خصوصا ًالذين عليهم شبهات فساد، إلى حين التحقيق من ذممهم المالية“.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء الماضي، أنه سيباشر ملاحقة الفساد داخل دوائر البلاد الرسمية.

ويُعدّ العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.