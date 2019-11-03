إضراب عام يشل العراق.. إغلاق مؤسسات الدولة وقطع الطرق الرئيسة ‎(صور)

أعلن متظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظات العراق الجنوبية، اليوم الأحد، الإضراب العام في أنحاء البلاد حتى تحقيق مطالبهم، فيما شهدت تلك المناطق ازدحامات مرورية وقطع أغلب الشوارع الرئيسية فيها من قبل محتجين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ”الناشطين بدأوا إضرابهم في محافظات بغداد، والبصرة، وميسان، وذي قار، بانتظار انضمام بقية المحافظات الأخرى“.

وأقدم محتجون في بغداد على قطع الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات والداخلية، باتجاه قلب العاصمة، من خلال ”الحواجز الكونكريتية“، وحرق الإطارات، والتظاهر في تلك المناطق، فيما شهدت كثير من مدن العاصمة ازدحامات مرورية خانقة، إذ تكدست آلاف السيارات في الشوارع، على أمل فتح الطرق“.

وبحسب ناشطين وشهود عيان، فإن أغلب الدوائر في تلك المحافظات أغلقت أبوابها، مثل المصارف والمؤسسات، عدا قطاع الكهرباء والصحة، فيما أغلقت المدارس أبوابها بشكل كامل، استجابة لدعوة من نقابة المعلمين، وهو ما أغضب وزارة التربية.

في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أقدم محتجون غاضبون في مدينة الناصرية على قطع الجسور الرئيسية بين صوبي الشامية الجزيرة، إيذانًا ببدء الاضراب العام، حيث شكلوا حواجز بشرية على جسور الزيتون والنصر، والحضارات، والحديدي، والكونكريتي، وأحرقوا الإطارات ومنعوا السيارات من العبور ذهابًا وإيابًا.

كما أقدم محتجون على قطع الطريق المؤدي إلى مدينة أم قصر، في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، والتي تضم موانئ ومراسي، وتمثل رئة العراق الاقتصادية.

وقال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وأدت الاحتجاجات أمس السبت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.

بدوره، ذكر مصدر محلي في محافظة ميسان النفطية، جنوبي البلاد، أن محتجين غاضبين توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى المنشآت النفطية والمؤسسات العامة، لمنع موظفي الدولة من فتحها وبدء دوامهم فيها.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن ”المحتجين قطعوا الطرق الرئيسية في المدينة، ومنعوا موظفين في القطاع النفطي من الوصول إلى أماكن عملهم، وتمت إعادتهم إلى منازلهم“.

ويأتي هذا التصعيد بعد ليلة احتجاجات واسعة، شهدتها بغداد والمدن الجنوبية الأخرى، سقط خلالها عشرات من الضحايا، فيما شهدت العاصمة مقتل متظاهر في ساحة التحرير.

وفي شارع أبو نواس القريب والمطل على نهر دجلة، منع المتظاهرون السلطات من إغلاقه بجدار أمني، حيث استولوا على الرافعة التي كانت ستستخدم لوضع الكتل الإسمنتية العملاقة.

ويحتج عشرات الآلاف من العراقيين، وأغلبهم في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، منذ الشهر الماضي للمطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي الذي تشكل بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، ويلقى عليه باللوم في الفساد المستشري والبطالة المرتفعة والخدمات العامة الرديئة.

ولم يصدر من السلطات العراقية أي بيان أو إيضاح بشأن هذه التطورات حتى اللحظة.