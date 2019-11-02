الأمن العراقي يفض اعتصاماً بالقوة بأحد أقضية ذي قار

ضت قوات مكافحة الشغب العراقية في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعتصاماً لمئات المحتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر وهو ضابط بقيادة شرطة ذي قار طلب عدم ذكر اسمه، إن ”قوات مكافحة الشغب تدخلت بساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد لإنهاء اعتصام المحتجين في قضاء الشطرة (نحو 350 كلم جنوب العاصمة بغداد)“.

وأشار إلى أن ”قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن الشارع الرئيس للقضاء“.

وأكد وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وشدد المصدر على أن ”قوات الأمن تمنع إغلاق الطرق الرئيسة ونصب خيام الاعتصام خارج الأماكن المحددة“، دون مزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام محلية، كانت قد ذكرت في وقت سابق السبت، أن متظاهري الشطرة حولوا تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح، نصبوا خياماً للاعتصام وسط مركز القضاء.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، فرضت الخميس حظرا للتجوال في قضاء الشطرة على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل مسؤول رفيع في الحكومة.