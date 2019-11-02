الصدر يتوجه إلى طهران بطائرة إيرانية

قالت مصادر إعلامية إيرانية، في وقت متأخر من مساء اليم السبت، إن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر غادر مدينة النجف التي يقيم فيها باتجاه العاصمة طهران عبر طائرة تابعة لشركة ماهان التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، نقلاً عن مصادر قولها إن ”زعيم التيار الصدري في العراق غادر في الساعة 11:20 بتوقيت بغداد، مدينة النجف على متن طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية باتجاه مطار الخميني الدولي“.

وأضافت إن ”الصدر سيتوجه إلى مدينة قم جنوب العاصمة طهران ومعقل المرجعيات الشيعية“، مبينة أنه ”يرافق الصدر مصطفى اليعقوبي“ الذي يعد من الشخصيات المهمة والمقربة من مقتدى الصدر.

ولم يؤكد أي مسؤول عراقي أو إيراني عودة الصدر إلى طهران التي غادرها يوم الثلاثاء الماضي، لكن وكالة ”شفقنا“ المقربة من المرجع الشيعي علي السيستاني نقلت الخبر أيضًا.

وكان الصدر وصل إلى النجف الثلاثاء الماضي، قادمًا من إيران، وشارك عقب وصوله في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للأحزاب السياسية والحكومة في النجف.

ودعا الصدر عقب وصوله حليفه زعيم تحالف البناء هادي العامري للعمل على إقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الأمر الذي ترفضه طهران وذلك بعدما تحدثت تقارير غربية عن إيفاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني والذي منع الإطاحة برئيس الحكومة.