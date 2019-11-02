قائد قوات سوريا الديمقراطية يختار التفاوض رغم أنه ”لا يثق“ بموسكو ودمشق‎

المصدر: أ ف ب

اعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة مع صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، نُشرت السبت، أنه يجب اختيار ”النهج السياسي“ رغم أنه ”لا يثق البتة“ بروسيا والنظام السوري.

وقال القيادي الكردي مظلوم عبدي: ”ليست لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا أن نتفاوض، وهذا لا يمكن أن يتم من دون ضمانات صلبة من جانب المجتمع الدولي برمته بما فيه أوروبا”.

وأوضح أن المفاوضات تتم بشكل غير مباشر عبر موسكو، حليفة النظام السوري. وتدارك: ”لكننا لن نكون جزءًا من اتفاق لا يشمل الدفاع عن شعبنا وحريته السياسية والإدارية والثقافية“.

وتلقت قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية دعمًا من تحالف دولي تقوده واشنطن لمقاتلة تنظيم داعش قبل الانسحاب الأخير للأميركيين من شمال سوريا.

وأورد عبدي أنه أجرى أيضًا محادثات مع واشنطن، لافتًا إلى أن ”الولايات المتحدة عرضت ضمانات، ولكن ثمة بطء في ترجمة هذه الضمانات على الأرض“.

وفي الوقت نفسه، هاجم القرار الأمريكي بسحب القوات من المنطقة، وقال: ”كان ذلك ضوءًا أخضر للهجوم التركي على قواتنا. لقد فتح الأمريكيون الأجواء للقصف التركي“.

وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت مساعدة حاسمة للعثور على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قُتل الأحد في عملية أمريكية في شمال سوريا.

وقال: إن ”استخباراتنا العسكرية نجحت في تجنيد أقرب مساعدي البغدادي، ما أتاح الحصول على أدق التفاصيل عن تنقلاته ومخابئه“.

وردًا على سؤال عن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعتقاله، قال: ”لا يمكن أن ننتظر أمرًا آخر من شخص لا يخفي للعالم خطته لذبح شعبنا ويهدد جميع من لا يساعدونه في تنفيذ مشروعه“.