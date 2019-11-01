رئيس ”النواب العراقي“: وضع تعديلات دستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، إن ”العمل يجري لوضع تعديلات دستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين“.

وأضاف الحلبوسي أن العمل متواصل لمناقشة مطالب المحتجين من دون أي تدخل دولي.

وقال إن مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، مشيرا إلى الالتزام بالخارطة التي وضعها السيستاني، لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.

وشهد الجمعة مظاهرات حاضدة في عدة مدن عراقية خاصة العاصمة بغداد، فيما اكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل متظاهرين اثنين.

ويسعى المتظاهرون في بغداد منذ أيام لعبور جسري السنك والجمهورية اللذي يؤديان إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.