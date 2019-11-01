نتنياهو يجري مشاورات واسعة للرد على إطلاق الصواريخ من غزة

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مشاوراته مع رئيس الأركان الإسرائيلي والمستويات السياسية والعسكرية، لبحث الرد على إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على مدن وبلدات محاذية للقطاع.

وقالت قناة i24news الإسرائيلية، إن ”نتنياهو يجري مشاورات مع قيادات الأذرع الأمنية، ومنها رئيس الأركان، ومختلف القادة العسكريين، وذلك لدراسة إمكانيات الرد الاسرائيلي على هذه الهجمة“.

وخلال الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، تعرضت بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة، لرشقتين صاروخيتين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 10 صواريخ على دفعتين، انطلقت من القطاع، عبر منظومة القبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلة إلى أن منزلاً في مدينة سديروت الإسرائيلية أصيب إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إنه تم توجيه تعليمات للمستوطنين بالبقاء قرب المناطق المحمية، خشيةً من إطلاق صواريخ أخرى، ما يشير لنية الجيش الإسرائيلي الرد بشكل واسع على إطلاق الصواريخ.

وبعد هدوء استمر لنحو شهر ونصف، أطلقت فصائل فلسطينية صاروخاً من قطاع غزة على كيبوتس ”بئيري“ المحاذي لقطاع غزة، مساء الخميس، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مراصد تابعة لحركة حماس على حدود القطاع.